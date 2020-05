'Globoesporte.com': Renan Lodi testa positivo para coronavírus

A citada fonte assegura que um dos jogadores do Campeonato Espanhol que testaram positivo para o novo coronavírus é o 'colchonero' Renan Lodi.

Seguindo a recomendação de LaLiga, o clube mantém a confidencialidade dos resultados e não revela os nomes dos casos positivos, mas o 'Globoesporte' garante que Lodi é um deles.

A reportagem afirma ainda que o jogador teve poucos sintomas, está sendo monitorado pelo médicos do clube e em isolamento voluntário, a espera de realizar uma contraprova.

O diário 'AS', por sua vez, recorda que em meados do passado mês de março, o brasleiro apresentou sintomas compatíveis com a doença e o clube realizou o acompanhamento recomendado, mas sem a realização dos testes.

Renan Lodi chegou ao Atlético de Madrid em 2019 e já defendeu a equipe madrilenha em 33 ocasiões, marcando um gol e dando três assistências.