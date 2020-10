Gnabry deixa quarentena e volta ao Bayern após falso positivo

O atacante do Bayern de Munique, Serge Gnabry, saiu da quarentena depois de um falso positivo para COVID-19 que o fez perder o jogo da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid e o duelo da Bundesliga contra o Eintracht.

De acordo com o Bayern, o teste de Gnabry deu positivo na terça-feira, um dia antes do jogo com o Atlético, e depois foi submetido a vários testes entre quarta e sábado e todos deram negativo.

Além disso, no sábado e no domingo foram realizados testes de anticorpos, também negativos.

Diante disso, os ógãos de Saúde de Munique chegaram à conclusão de que o primeiro teste deu um falso positivo e liberou Gnabry da quarentena.

Desta forma, o jogador está mais uma vez à disposição do treinador Hansi Flick e viaja com o Bayern para o jogo de terça-feira pela Liga dos Campeões contra o Lokomotiv Moscou