Gnabry testa positivo para COVID-19; e o Bayern-Atlético corre perigo

O Bayern de Munique informou nessa terça-feira que Gnabry, jogador da equipe alemã, testou positivo para coronavírus um dia antes da partida contra o Atlético de Madrid.

"Serge Gnabry testou positivo para COVID-19. O atacante do FC Bayern está bem. Se encontra em quarentena doméstica", comunicou o clube.

Os alemães estreiam na Champions League 2020-21 recebendo o clube 'colchonero', embora a realização da partida esteja no ar.

De acordo com 'Movistar Liga de Campeones', as autoridades estão estudando a suspensão da partida após o teste positivo de Gnabry.

O 'Bild' recorda que as chances do jogo acontecer são bem altas, já que o protocolo da UEFA permite que as partidas sejam realizadas se uma equipe tiver pelo menos 13 jogadores saudáveis, entre eles um goleiro.

O que é verdade é que se trata de um importante desfalque para a equipe de Flick, já que o atacante vive uma grande fase com três gols e uma assistência em seis partidas até aqui na temporada.