'Goal Brasil' concorre no Cinefoot com curta 50 anos do Tri

O portal 'Goal Brasil' foi selecionado para participar da 11ª edição do Cinefoot, festival de cinema de futebol do Brasil, com a produção 50 anos do Tri, que concorre na Mostra Competitiva de Curta-Metragem.

O vídeo relembra os principais momentos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970, uma homenagem aos 50 anos do tricampeonato mundial. As lembranças daquela seleção estão no patamar mais alto do "Grande museu das memórias eternas do futebol", junto com outros lances inesquecíveis. Até o roubo da Jules Rimet ganha destaque.

"Existe um lugar onde vivem os personagens da história do futebol. De tempos emtempos, eles gostam de relembrar os grandes momentos".

Aa edição de 2020 do Cinefoot acontece entre os dias 20 e 27 de novembro e será totalmente online, em função da pandemia, e gratuita para todo o Brasil. 50 anos do Tri será exibido no dia 22 de novembro, às 19h (de Brasília).

O curta estreou em 9 de junho de 2020 e está disponível no YouTube, somando quase 100 mil visualizações.

Outras 36 produções, nacionais e interncaionais, concorrem na categoria Mostra Competitiva de Curta-Metragem. Além dos curtas-metragens, o Cinefoot também premiará a categoria Mostra Competitiva de Longa-Metragem. Outras produções foram selecionadas para as Mostras Especiais Informativas, com duas categorias: Geraldinos & Arquibaldos e Dente de Leite - Infantojuvenil.

50 anos do Tri tem produção da Goal Brasil, Alexandre Sinato, Matheus Harb e Allan Farina, animações de De Maio e roteiro de Paulo Junior. O curta tem narrações de Dudu Monsanto, Lucas Bertellotti, Miles Chambers, Naim Beneddra, Romeu Agresti e Simone Gambino.