'Goal': o Atlético disse 'não' a 150 milhões por Joao Félix

João Félix é peça chave no projeto do Atlético de Madrid. E isso não vai mudar por mais que as propostas cheguem aos escritórios do conjunto 'rojiblanco'.

De acordo com a 'Goal', o Atlético já teve a oportunidade de não só recuperar os 120 milhões de euros que pagou por João Félix, mas sim de faturar 30 milhões a mais. Segundo o veículo, a fontes próximas ao clube confirmaram o recebimento de uma oferta de 150 milhões pelo atacante.

Embora o nome do clube interessado não seja revelado, a publicação afimar que se trata de um dos clubes mais potentes da Premier League.

"A oferta era da Inglaterra. Chegou por um intermediário. Era uma proposta muito boa", teriam comentado fontes próximas ao clube. Há algum tempo João Félix foi especulado no Manchester United.

O clube madrilenho não pensou duas vezes e recusou prontamente a oferta. O luso tem contrato com o Atléti até 2026. Sua multa rescisória é de 300 milhões de euros.