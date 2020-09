O Goiás visita o Ceará no domingo pela 12ª rodada do Brasileirão para tentar se recuperar e sair da situação atual, que é delicada mesmo levando em consideração os três jogos atrasados.

Com oito pontos somados em oito jogos, a equipe treina para encarar os cearenses, que estão na 11ª colocação, com 13 pontos em onze partidas. Confira no vídeo os trabalhos do Esmeraldino.