A equipe do Goiás continua sua bateria de treinamentos visando o compromisso contra o Santos. O time de Enderson Moreira, técnico recém-chegado, ocupa a última posição da tabela.

Com apenas nove pontos somados, o time continua na lanterna, mas tem apenas nove partidas disputadas, enquanto outras equipes tem até três jogos a mais. Confira os movimentos do treino do time antes de entrar em campo pela 13ª rodada.