VÍDEO: as origens de Arthur, desde Goiás e Grêmio ao Barcelona

Arthur pode estar com os dias contados no Barcelona. Segundo 'Sky Sports', a Juventus e o clube catalão têm acerto que envolve o pagamento de 80 milhões de euros para a transferência do brasileiro.

O jogador nascido em Goiânia surgiu como profissional do Grêmio em 2015, na geração que seria campeã da Copa do Brasil (2016) e da Libertadores (2017). Seu desempenho no meio de campo fez o gigante catalão buscá-lo em Porto Alegre.

Confira um trailer do documentário feito pelo Barcelona sobre o volante.