A preparação do Goiás para a volta das competições

O Goiás derrotou o Capital-DF em amistoso de preparação para o retorno, com o único gol sendo marcado por Heron nos acréscimos do segundo tempo. O time terá novos jogos-treino pensando na Serie A do Brasileirão.

"Espero que a dificuldade aumente, são adversários mais fortes, mas a expectativa é nossa equipe ir crescendo com ritmo de jogo. Estamos há praticamente 100 dias sem a equipe jogar. Progressivamente, ela vai pegar ritmo de jogo", disse o técnico Ney Franco em entrevista coletiva.

Os próximos amistosos serão contra Brasiliense e Cuiabá. Uma semana depois, o Verdão inicia sua trajetória no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo.

"Contra o Brasiliense a gente já tem ideia diferente, de deixar a equipe titular fazer o primeiro tempo e começar o segundo, jogando 70, 75 minutos e já encarar esse segundo jogo com a equipe titular durante o maior tempo possível. No último jogo, queremos usar como um laboratório, fazendo só as cinco substituições e adaptando para a partida contra o São Paulo", projetou o treinador do Goiás.

Confira no vídeo a movimentação do time na preparação para o retorno das competições.