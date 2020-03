Gol 100 de Ceni completa 9 anos; onde estão os protagonistas

Domingo, 27 de março de 2011. Arena Barueri. Dificilmente os são paulinos se esquecerão desta data e local. Afinal, marca um dos momentos mais importantes da carreria de Rogério Ceni: o centésimo gol do goleiro, justamente contra o maior rival, o Corinthians.

Aos oito minutos do segundo tempo, Fernandinho sofreu falta na entrada da área pelo lado esquerdo. "Partiu Rogério, pé direito na bola. Passou pela barreira". Assim narrou Cléber Machado na TV Globo. O resto é história.

Nove anos depois, muita coisa se passou. O Corinthians ganhou a tão sonhada Libertadores em 2012, ano que ficou marcado pelo último título do São Paulo, a Copa Sul-Americana. O Alvinegro construiu seu estádio, Ceni se aposentou e hoje é dos melhores treinadores do Brasil.

Os protagonistas hoje:

Rogério Ceni - treinador do Fortaleza

Principal personagem daquela vitória são paulina por 2 a 1 em Barueri, o goleiro ainda balançou as redes mais 31 vezes, terminando sua carreira, em 2015, com 131 gols. Dois anos depois do fim da carreira como jogador, Ceni começou sua carreira como treinador justamente no São Paulo.

O período durou cerca de sete meses e foram 37 jogos, 14 vitórias, 13 empates e dez derrotas. Em 2018, Rogério assumiu o comando do Fortaleza, seu primeiro grande trabalho como técnico. Ceni levou o Tricolor do Pici ao título da Série B, em 2018, e ao título cearense e da Copa do Nordeste, em 2019.

Ceni ainda teve um breve período no Cruzeiro, em 2019. Mas a passagem pela Raposa durou pouco. De volta ao Fortaleza, ele classificou o clube para a Copa Sul-Americana de 2020, primeira competição internacional da história do clube cearense. O time, porém, caiu logo na primeira fase para o Independiente, da Argentina.

Júlio César - goleiro do Red Bull Bragantino

O goleiro corintiano naquele jogo continua em atividade. Mas teve uma carreira de altos e baixos nestes nove anos. Júlio César terminou 2011 como titular absoluto do Corinthians, que conquistou o Campeonato Brasileiro naquele ano. Mas a partir de 2012, o goleiro começou a ser muito criticado pela torcida.

O ponto mais baixo de sua trajetória no Corinthians foi a eliminação do Alvinegro para a Ponte Preta no Paulistão de 2012, falhando em dois dos três gols do time campineiro. Tite, então treinador corintiano, deu chances para o terceiro goleiro, Cássio, que entrou e não saiu mais (até hoje).

Júlio César passou por Náutico, Santa Cruz e hoje, aos 35 anos, é o titular do Red Bull Bragantino. Ele fez parte da campanha história do clube do interior paulista na conquista da Série B do ano passado.

Dagoberto - aposentado

Autor do primeiro gol do São Paulo naquele Majestoso, Dagoberto hoje está aposentado. Antes de terminar sua vitoriosa carreira ano passado, o atacante ainda conquistou mais dois títulos brasileiros pelo Cruzeiro, somando ao todo cinco conquistas nacionais.

O último clube da carreira do atacante foi o Londrina, clube por qual atuou 27 jogos entre 2018 e 2019 e marcou 20 gols. "Dagol", como era conhecido pela torcida são paulina, ainda participou do Legends Cup 2019, torneio que reuniu ex-craques do São Paulo, Barcelona, Bayern e Borussia Dortmund. E fez dois gols do Tricolor no jogo do título.

Fernandinho - atacante do Chongqing Lifan

A passagem do atacante pelo São Paulo ficou marcada por dois momentos: em sua primeira aparição pelo Tricolor, ele fez 4 gols atuando somente o segundo tempo da partida. E foi ele quem sofreu a falta para Ceni deixar o centésimo gol contra o Corinthians.

Depois de deixar o São Paulo em 2012, Fernandinho rodou o futebol brasileiro e mundial. Ele atuou por Al-Jazira (EAU), Atlético-MG, Grêmio, Verona (ITA), Flamengo e desde 2018 é um dos principais nomes do Chongqing Lifan, clube chinês que ainda tem Alan Kardec e Marcelo Cirino.

Dentinho - atacante do Shakhtar Donetsk

Um dos jogadores mais queridos pela torcida corintiana na época, foi Dentinho quem fez o gol alvinegro no Majestoso. Aos 22 minutos do segundo tempo, ele diminuiu o placar mas não conseguiu estragar a festa são paulina naquela tarde. Aquele seria o último ano do atacante no Corinthians.

Desde então, Dentinho defende o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ele teve uma rápida passagem em 2013 pelo Besiktas, da Turquia, que durou somente nove partidas. Aos 31 anos, o atacante tem contrato até 2021 com o clube ucraniano.

Paulo César Carpegiani - desempregado

Carpegiani era o treinador do São Paulo no jogo que ficou parcado pelo centésimo gol de Ceni. Aquela passagem pelo Tricolor Paulista durou 46 jogos. Foram 29 vitórias, quatro empates e 13 derrotas entre 2010 e 2011. Depois, o técnico passou por Vitória, Ponte Preta, Coritiba, Bahia, Flamengo e novamente pelo Vitória.

Hoje o treinador está sem clube. Seu último título foi a Taça Guanabara, em 2018, pelo Flamengo.