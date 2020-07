Gol de Benzema coloca a taça no colo do Real

As notícias vão avançando muito rapidamente nessa rodada de LaLiga. Com o Osasuna batendo o Barcelona no Camp Nou, um empate seria suficiente para o Real Madrid ficar com o título.

Mas os 'merengues' entraram com tudo contra o Villarreal e sufocaram o 'submarino amarelo' até que aos 26 minutos de jogo, Benzema marcou o seu 20º gol na competição.

A zaga do Villarreal saiu jogando errado, Casemiro recuperou e tocou para Modric na entrada da área, que rolou para Benzema chegar batendo firme e cruzado para abrir o placar! A bola ainda bateu no goleiro Ansejo, que não pôde fazer.