Gol de bicicleta dá vantagem para o Chelsea sobre o Atlético

Atlético de Madrid e Chelsea se enfrentaram nesta terça-feira em jogo que teve de ser realizado no Estádio Nacional de Bucareste, na Romênia, devido às restrições de viagens em meio à pandemia. O duelo começou agitado, com tentativas ofensivas dos dois lados, mas isso durou pouco.

Thomas Lemar era o mais acionado no ataque e teve as primeiras finalizações do time espanhol. Do outro lado, Christensen, Werner e Alonso ameaçaram Oblak nos primeiros minutos.

Após um equilíbrio inicial, o Chelsea passou a ditar o ritmo, mas sem conseguir ser eficiente no ataque. Desse modo, o restante do primeiro tempo se concentrou no campo da equipe de Simeone e se arrastou até o intervalo em um jogo sem boas chances de gol nem emoções.

No começo do segundo tempo, os ingleses voltaram a assumir o controle do jogo e aos 55 minutos tinham 70% da posse de bola. Apesar disso, a equipe de Thomas Tuchel continuava com dificuldade para levar perigo ao goleiro adversário.

Luis Suárez e João Félix tiveram as primeiras finalizações do Atlético de Madrid, mas sem acertar o alvo. Do outro lado, os 'blues' também seguiam sem criatividade e insistiam em cruzamentos sem êxito.

Em meio a um jogo morno e com poucas chances reais, um golaço foi marcado aos 68 minutos, quando Olivier Giroud pegou sobra no meio da área e saltou para girar com uma bela bicicleta que mandou a bola no canto direito de Oblak. A arbitragem imediatamente marcou impedimento do francês, mas o VAR revisou e validou a jogada.

Com desvantagem no placar, o Atlético de Madrid tentou mudar sua postura, mas não foi capaz de exigir defesas do goleiro Édouard Mendy. Com melhor desempenho em campo, a equipe inglesa manteve a superioridade até o apito final.

Os times voltam a se enfrentar com o Chelsea sendo mandante no dia 17 de março, na partida que definirá quem avança para as quartas de final da Champions League.