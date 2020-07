No último dia 4 de julho, o Bayern de Munique derrotou o Bayer Leverkusen e conquistou sua 20ª DFB Pokal, a Copa da Alemanha.

No vídeo acima, você confere o golaço de falta de Alaba no jogo que ainda contou com os gols de Lewandowski (doblete) e Gnabry para a equipe do Bayern.