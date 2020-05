O mexicano Manuel Rosas marcou esse grande gol com um chute livre direto na vitória do Real Estelí por 1-3 sobre o Manágua. As duas equipes se enfrentaram na partida de volta da final da Primeira Liga da Nicarágua.

Depois de um empate na ida, a vitória em casa deu ao Estelí o 18º título da liga. Rosas, também conhecido como 'Meño', chegou ao clube em 2010 e é o capitão da equipe.