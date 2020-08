O Sport Recife somou seu quarto ponto em três rodadas do Campeonato Brasileiro ao visitar o Atlético-GO no fim de semana. Confira o vídeo com o gol de empate marcado por Iago Maidana.

Na próxima quinta-feira, o Sport recebe o Santos pela quarta rodada em partida marcada para as 19h15 (horário de Brasília).