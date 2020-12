Gol de Neymar é eleito o mais bonito da fase de grupos da Champions

Neymar fez o gol mais bonito da fase de grupos da Champions League. A eleição escolheu o lance em que o craque brasileiro abriu o placar contra o İstanbul Basaksehir.

Aos 22 minutos de jogo, o camisa 10 do Paris Saint-Germain recebeu a bola perto da entrada da área, dominou e demonstrou sua habilidade em uma fração de segundo.

Neymar deu uma finta sutil no marcador, fazendo-o abrir as pernas para passar a bola entre elas. Após a 'janela' (caneta ou qualquer apelido usado para o tradicional drible), ele ficou livre para colocar a bola com categoria no canto esquerdo do goleiro Günok.

Confira no vídeo abaixo a jogada do brasileiro e os outros lances que concorreram ao gol bonito da fase de grupos da Champions League.