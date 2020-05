Gol do Pet teve “peso maior” que o de Gabigol, diz Reinaldo, ex-Flamengo

O ex-atacante Reinaldo, que atuou por Flamengo, São Paulo, PSG e outros clubes, declarou que considera o gol de Petkovic contra o Vasco, em 2001, mais marcante do que o de Gabigol contra o River Plate, em 2019. Em uma live com a 'Goal', ex-jogador explicou sua escolha.

"O torcedor tem que comemorar independentemente do titulo que for. Cada título tem sua importância. Claro que você fazer um gol aos 43 minutos, contra o maior rival", disse Reinaldo.

"O Vasco tinha um timaço, era o atual campeão brasileiro, tinha conquistado a Mercosul com aquela virada histórica, jogadores de seleção brasileira... e fazer um gol assim no Maracanã. Acho que por ter sido no Maracanã dá um peso maior", completou.

O atacante atuou na final do Campeonato Carioca de 2001, que rendeu mais um título estadual para o rubronegro. Foi titular na partida e acabou sendo substituído por Roma. O ex-jogador também falou sobre Edílson e a declaração de que ele seria melhor que Neymar.

Em recente enquete do site 'Globo Esporte', os torcedores flamenguistas elegeram o gol da virada anotado por Gabigol contra o River Plate na final da Libertadores de 2019 como o mais marcante da história do clube, que deu o primeiro título a Jorge Jesus no comando do time.

A maioria esmagadora das pessoas que votaram escolheram o gol de Gabigol: 50,45%. O gol de Pet ficou na segunda colocação, com 15,89%.