Gol e novos recordes para Leo Messi

O Barcelona recebeu a visita do Cádiz no Camp Nou. O time de Ronald Koeman pressionou, pressionou, pressionou até o Cádiz não aguentar mais.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, Pedri invadiu a área e foi derrubado por Iza. Messi foi para a cobrança, deixou o goleiro plantado e abriu o placar.

Mas estamos falando de Leo Messi, uma máquina de bater recordes. Primeiro, ao entrar em campo o argentino superou Xavi Hernández e agora é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Barça (506), a sua frente somente Andoni Zubizarreta e os seus 622 jogos.

No foi 'só' isso. O gol marcado diante do Cádiz representou outra grande marca. Messi é o único jogador de LaLiga a marcar pelo menos um gol nos 38 times diferentes na elite do futebol espanhol.