Gol em derrota por goleada, briga com Diniz e expulsão: a noite para Tchê Tchê se esquecer

Tchê Tchê voltou a balançar as redes pelo São Paulo, colocando um ponto final no jejum de 12 jogos sem gols, mas sua noite contra o Red Bull Bragantino, em jogo válido pela 28ª rodada foi tão ruim quanto a de sua equipe. Líder do Brasileirão, o Tricolor estreou 2021 sofrendo a sua maior derrota nesta temporada: revés por 4 a 2 para a equipe de Bragança Paulista. E dentre os personagens são-paulinos, o camisa 8 foi o grande protagonista.

Não por causa do gol, marcado aos 16’ do primeiro tempo, quando o São Paulo já perdia por 2 a 1 e pouco antes de sofrer o terceiro, mas também por ele. Antes de descer para os vestiários, o jogador de 28 anos dobrou o seu protagonismo na noite ao protagonizar uma áspera discussão com Fernando Diniz, seu próprio treinador.

“Não posso falar com você?” questionou Tchê Tchê após ser alvo dos gritos de Fernando Diniz. A resposta do comandante, conhecido pelo comportamento intenso à beira do campo surpreendeu até mesmo quem pudesse estar acostumado com seu comportamento na área técnica.

“Não pode mesmo! Tem que jogar, car****, seu ingrato do car****! Seu perninha do car****! Mascaradinho. Vai se f****!”, gritou Diniz.

A discussão foi captada pelos microfones da transmissão da partida, mas apesar disso Tchê Tchê voltou do intervalo. Entretanto, não terminaria o jogo em campo: na primeira metade do segundo tempo recebeu o carão vermelho direto após cometer falta em Tomás Cuello.

Apesar da derrota elástica, o São Paulo segue isolado na liderança do Campeonato Brasileiro, e de positivo o fato de o Flamengo ter perdido para o Fluminense, mas além do trabalho para se recuperar da goleada dá para imaginar que Tchê Tchê e Diniz precisarão se resolver.