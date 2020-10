Gol fora de casa na Copa do Brasil não é mais critério de desempate; veja o regulamento

O gol marcado fora de casa, também conhecido como gol qualificado, não é critério de desempate na Copa do Brasil de 2020, conforme previsto no regulamento elaborado pela Confederação Brasileira de Futebol.

Desta maneira, se a soma dos pplacares dos jogos de ida e volta do torneio termina empatada, a definição do classificado (ou do campeão, no caso da final) sai na disputa de pênaltis.

Vale lembrar que a regra já funcionou assim na edição de 2018,/ da Copa do Brasil vencida pelo Cruzeiro, e em 2019, que terminou com título do Athletico-PR.

REGULAMENTO DA COPA DO BRASIL A edição de 2020 do torneio também está ocorrendo nos mesmo moldes das edições disputadas em 2018 e 2019.

1ª fase: jogo único e o mando de campo foi do time pior ranqueado – o visitante teve a vantagem de jogar pelo empate para avançar.

2ª fase: também em jogo único, mas com os mandos definidos por sorteio – o empate nesta etapa levou a decisão de quem avança para os pênaltis.

3ª e 4ª fase: os confrontos foram decididos em ida e volta, no sistema mata-mata.

Os cinco clubes que sobraram (América-MG, Atlético-GO, Botafogo, Ceará e Juventude) se juntaram aos outros 11 já classificados para as oitavas de final - Athletico, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo (times da Libertadores 2020), Red Bull Bragantino (campeão da Série B 2019), Fortaleza (campeão da Copa do Nordeste de 2019), e Cuiabá (campeão da Copa Verde de 2019).

Nesta edição, houve uma novidade antes das oitavas de final: os times que vieram da Libertadores não foram separados em um pote diferente no sorteio. Ou seja, não houve qualquer direcionamento nas chaves, o que permitiu duelo como Flamengo x Athletico, dois times que disputam o torneio continental.

As oitavas, quartas, semifinal e a decisão da Copa do Brasil 2020 são disputadas em sistema mata-mata, com disputa de pênaltis, se necessário, para definir os classificados.

Como já é tradição, o clube campeão do torneio terá vaga assegurada na Copa Libertadores de 2021, a partir da sua fase de grupos.