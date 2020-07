Gol nos acréscimos salva segundo maior campeão alemão de cair para 3ª divisão

Hoje, muito se fala de uma possível hegemonia do Bayern de Munique no futebol alemão. Entretanto, nem sempre foi assim: quando os bávaros conquistaram o seu segundo título nacional, em 1968-69 - hoje, eles tem 30 -, o Nuremberg já tinha levantado nove vezes a taça.

Atualmente, porém, a realidade é outra: o clube não vem fazendo grandes campanhas na Bundesliga e durante a última década, passou mais tempo na segundona do que na elite.

Na verdade, o clube passou muito perto de cair para a terceira divisão nesta temporada: depois de ser rebaixado para a 2. Bundesliga em 2018-19, não foi bem e terminou na 16ª colocação da segundona - o que fez com que o Nuremberg precisasse jogar um "mata-mata" da morte.

No regulamento do campeonato alemão, o 16º colocado da segunda divisão enfrenta o 3º promovido da terceira. Quem vencer o confronto joga a 2. Bundesliga no ano seguinte.

Depois de vencer em casa por 2 a 0, o Nuremberg parecia próximo de bater o FC Ingolstadt e se manter na segunda prateleira do futebol da Alemanha. Mas a saga da permanência da equipe foi muito mais dramática do que isso.

Em 20 minutos do segundo duelo do jogo de volta, o Ingolstadt marcou três vezes e abriu um placar que o colocaria na 2. Bundesliga em 2020-21. Assim, o Nuremberg precisava marcar para conseguir a permanência com a vantagem do gol de fora. Mas o tento não chegou nos 90 minutos.

Aos 95 - já no quinto minuto dos acréscimos -, o atacante reserva Fabian Schleusener conseguiu esticar a perna e tirar do goleiro Knaller, marcando um gol histórico para o segundo maior campeão alemão.

Assim, o Nuremberg garantiu a permanência na 2. Bundesliga do ano que vem, para jogar junto de outros clubes históricos como o Hamburgo, o Hannover e o St. Pauli, e quem sabe um dia, retornar ao seu passado de glórias.