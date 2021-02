Gol olímpico de letra: só podia ser Lewandowski!

Robert Lewandowski fez um doblete para acabar com o Al-Ahly e levar o Bayern de Munique à final do Mundial de Clubes. O Tigres será o rival que separará o campeão alemão do grande sexteto.

Enquanto isso, o atacante polonês aproveita todos os treinos e está longe de estar nervoso. O Bayern compartilhou um vídeo de um golaço olímpico de letra.

No intervalo da sessão de treinamento, Lewandowski pegou uma bola da linha de fundo e chutou de letra, com um efeito tão preciso e perfeito que entrou direto no gol.