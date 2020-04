VÍDEO: o impressionante gol olímpico de Roberto Carlos pelo Corinthians

A canhotinha de Roberto Carlos é lendária. Ele é capaz de impregnar um efeito diabólico em cada bola que decide enviar para o fundo da rede. Desta vez, é um gol olímpico que ele marcou no torneio paulista de 2011 com a camisa do Corinthians.

O jogador de futebol se preparou para cobrar escanteio, percebeu que o goleiro não estava prestando atenção suficiente e chutou direto para o gol. Ele direcionou a bola para o fundo do gol com excelente precisão e acrescentou outro gol espetacular ao seu registro profissional.