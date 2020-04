Gol olímpico na Bielorrússia mostra que o futebol está vivo

O BATE visitou o Minsk e não demorou para deixar claro que não teria dificuldades para voltar para casa com os três pontos.

A equipe que agora ocupa a quinta colocação entre os 16 times da elite da Bielorrússia com vantagem de 2 a 0 no plagar, mas o grande lance da partida ocorreu no segundo tempo.

O terceiro e último gol dos visitantes veio em uma cobrança de escanteio de Pavel Nekhajchik, que conseguiu surpreender a todos quando seus companheiros e adversários se aglomeravam no primeiro pau.

O chute encobriu o goleiro Artem Leonov e completou o resultado que deixou o time local na nona posição após quatro rodadas disputadas.

Um gol olímpico para fechar o placar e para lembrar que, embora o futebol tenha parado, ele ainda vive. Uma lembrança do que, assim que houver condições adequadas de segurança, a bola voltará a rolar e proporcionar belos momentos.