Adrián Arregui, o jogador de 27 anos que atua como meia pela equipe do Independiente Medellín, chegou ao clube definitivamente em 2020 procedente do Temperley da Argentina. No ano passado, o jogador estava apenas emprestado ao clube colombiano.

No vídeo abaixo, você confere um gol impressionante do jogador, que garantiu o placar favorável à sua equipe no jogo contra o Once Caldas em agosto de 2019.