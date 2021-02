Golaço de Bruno Fernandes evita derrota para o vice-lanterna

O West Bromwich recebeu o Manchester United neste domingo pela 24ª rodada da Premier League e saiu na frente com gol marcado logo aos 2 minutos.

Diagne abriu o placar em jogada iniciada com Maitland-Niles e que seguiu com cruzamento de Gallagher pela direita. O atacante senegalês superou Lidelöf pelo alto e mandou para dentro.

O gol do empate entrou ainda no primeiro tempo, aos 44 minutos, quando Shaw cruzou da esquerda e para servir Bruno Fernandes. O português girou mandando um belo chute de primeira com a canhota. Indefensável.

O segundo tempo ainda teve chances reais para os dois times, um pênalti do Manchester United anulado pelo VAR e bola de Maguire na trave nos acréscimos.

Com o empate, os 'red devils' ocupam o segundo lugar e somam 46 pontos, empatados com o Leicester e vendo o Manchester City liderar com sete pontos de vantagem. Com 13 pontos conquistados em 24 jogos, o West Brom continua em 19º.

Os vice-lanternas voltam a campo no próximo sábado, quando visitam o Burnley pela 25ª rodada. Um dia depois, o United recebe o Newcastle.