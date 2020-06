VÍDEO: brasileiro volta a brilhar na Coreia do Sul

Cesinha passou por Bragantino, União Barbarense, Atlético Mineiro e Ponte Preta até deixar o futebol brasileiro na temporada 2015-16. Desde então, o meia-atacante de 30 anos é titular do Daegu, time da elite do futebol da Coreia do Sul.

Dois dos 50 gols marcados pelo brasileiro no time asiático foram na vitória deste domingo contra o Suwon Bluwings. No fim de semana passado, ele marcou um gol e deu duas assistências.

Em sete jogos nesta temporada, Cesinha já marcou cinco gols e deu quatro assistências.