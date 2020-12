Maradona, que nos deixou nesse fatídico ano de 2020, fez com que vários lances de sua fase como jogador fossem revistos pelo mundo a fora.

Um exemplo da genialidade do argentino pode ser visto no vídeo acima, quando Diego vestia a camisa do Barcelona e fez um lindo gol de cobertura em partida contra a Real Sociedad pela Copa del Rey em 1983.