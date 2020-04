VÍDEO: Golaço de cobertura de Raí pelo PSG em 1995

Um dos maiores ídolos do PSG, Raí abriu no caminho para que outros brasileiros brilhassem no clube parisiense. Entre 1993 e 1998, Raí foi capitão e camisa 10 do PSG e hoje, como um torcedor, não esconde a admiração que tem pela atual estrela do time: Neymar.

A revista francesa France Football, por sinal, elegeu o ídolo parisiense da década de 90 como o principal jogador brasileiro que já passou pela Ligue 1. Na disputa estavam outros grandes nomes como Ronaldinho e Juninho Pernambucano, que também fizeram história na França.

Relembre o golaço que mostra a categoria do ex do São Paulo, que mandou a bola por cima do goleiro do Metz no Campeonato Francês de 1995.