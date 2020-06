VÍDEO: golaço de Deco na estreia pelo Chelsea

Hoje, Deco somente 42 anos, mas já está aposentado desde 2013, após encerrar sua carreira pelo Fluminense.

O português teve passagens pouco lembradas no início da carreira em clubes como CSA e Salgueiros. No entanto, foi no Porto em que se destacou.

Os mais de cinco anos no gigante português fez o meia chegar ao Barcelona para viver quatro temporadas. Antes de fechar o currículo no tricolor carioca, Deco atuou em 58 jogos pelo Chelsea.

Veja como foi a estreia do português no time da Premier League, com direito a um golaço marcado na goleada sobre o Portsmouth.