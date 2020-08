Nesta semana, a chegada de Luis Figo ao Real Madrid completou 20 anos. O jogador foi contratado junto ao Barcelona após uma polêmica transferência.

Relembre no vídeo o golaço do craque português, que acertou um lindo chute de fora da área, sem chances para o goleiro do Levante durante a temporada de 2004/05 do Campeonato Espanhol.