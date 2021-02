O Mundial de Clubes começará no dia 4 de fevereiro, com as semifinais ocorrendo nos dias 7 e 8 do mesmo mês. O grande final será poucos dias depois, no dia 11. Confira aqui todos os times participantes.

Um dos classificados para o torneio é o Tigres, campeão da CONCACAF Champions League que já está treinando no Catar.

No vídeo acima, você confere um golaço marcado por André-Pierre Gignac durante treinamento.