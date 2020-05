Jackson Martínez, de 33 anos, vive sua segunda temporada no Portimonense após dividir sua temporada 2015-16 entre Atlético de Madrid e Guangzhou Evergrande.

Sua carreira ainda teve três anos com o Porto e três com o Chiapas. Mas tudo começou em seu país, com o Independiente Medellín.

Contra o Atlético Huila, em 2009, o atacante mostrou classe ao tocar por cima do goleiro já nos momentos finais para garantir a vitória da equipe.