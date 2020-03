VÍDEO: o golaço de Kaká pelo Real Madrid

Kaká passou quatro temporadas no Real Madrid. Quatro anos em que as lesões não o deixaram brilhar ao nível que ele desejaria. Apesar de tudo, o jogador brasileiro encantou a equipe com gols de acabamento requintado, mas nenhum como esse.

Ele marcou tal gol contra o APOEL de Nicosa nas quartas de final da Liga dos Campeões de 2011-12. O clube cipriota havia enfrentado todas as probabilidades entre os oito primeiros do torneio, mas o Real Madrid não deu lugar a surpresa.

Depois de vencer 0-3 em Chipre (com o gol de Benzema e o próprio gol de Kaká no meio), os merengues terminaram de sentenciar o empate no Bernabéu. Cristiano fez o 1-0 e Kaká, aos 37 minutos, assinou o que talvez seja seu melhor gol dos quase 30 que ele marcou. A partida terminou em 5-2 para os merengues.