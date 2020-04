VÍDEO: golaço do City na Champions feminina

O futebol feminino também sente por essa interrupção exigida pelo coronavírus. Após um ano com a Copa do Mundo da França elevando o nível e a visibilidade das mulheres no esporte, elas também aguardam ansiosamente para ver e fazer a bola rolar.

Os gigantes do futebol masculino também têm estruturado suas equipes femininas e investindo nessas equipes, inclusivo com um grande número de destaques da Seleção Brasileira nos grandes da europa.

Um dos ingleses que frequenta a elite feminina do futebol é o Manchester City, que, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, teve esse golaço de Keira Walsh.