Golaço de Lamela não foi seu primeiro de letra pelo Tottenham

A emoção de marcar um gol em um clássico é algo que todos os jogadores sonham em sentir. E quão maior deve ser a emoção de marcar um gol épico dentro da casa do seu maior rival. Erik Lamela, do Tottenham Hotspur, marcou um gol inesquecível para ele dentro da casa do Arsenal. Acontece que esse belo gol de letra não foi o seu primeiro com essa técnica usando o uniforme do Tottenham.

Lamela começou o dérbi contra o Arsenal no banco de reservas. Após uma arrancada para alcançar a bola, o coreano Heung Min Son sentiu a coxa e deixou o campo. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Lamela deixou o banco e ingressou no campo.

Aos 32 minutos, ele recebeu a bola de Lucas e bateu de letra para o gol. O tiro foi certeiro e encontrou o fundo da rede.

O tento anotado por Lamela rapidamente viralizou nas redes sociais e vários comentários aparecem colocando o gol como um dos candidatos ao Prêmio Puskas.

Em 23 de outubro de 2014, o Tottenham goleou o modesto Asteras Tripoli, da Grécia, pela Liga Europa e também marcou de letra, só que dessa vez de fora da área.

No clássico mais quente de Londres, Lamela entrou para fazer história e concretizar a única chance que o Tottenham, de José Mourinho, criou no primeiro tempo. Entretanto, o restante da partida não foi para se comemorar. O Arsenal buscou o empate ainda antes do intervalo com Martin Odegaard e virou no segundo tempo com Alexandre Lacazette. Para piorar, Lamela ainda foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo.