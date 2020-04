O meio-campista aproveitou a saída errada do goleiro do Madureira para acertar um chute de primeira, que encobriu e morreu no fundo do gol.

Lucas Paquetá deixou o Flamengo em 2019 com destino ao Milan. Pelo time carioca o 'garoto do ninho', fez 13 gols e deu cinco assistências em 65 partidas.