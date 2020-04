Brasileiro de nascimento, espanhol de coração. Podemos definir desta forma Marcos Senna, campeão brasileiro pelo Corinthians em 1999, e que fez história na Europa com a camisa do Villarreal e da própria seleção espanhola – onde conquistou a Euro 2008.

Atual embaixador do clube apelidado como “Submarino Amarelo”, por causa de suas cores, a carreira do ex-jogador também é marcada por esse gol incrível do meio de campo quando atuava no time espanhol.