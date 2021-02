O Palmeiras recebeu visita do Atlético Goianiense no Allianz Parque nessa segunda-feira e empatou por 1 a 1 em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.

Confira no vídeo acima o golaço marcado pela equipe visitante, com Matías Viña abrindo o placar aos 22 minutos.