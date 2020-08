VÍDEO: golaço de Messi contra o Napoli na Champions

Após superar o Napoli com show de Messi e avançar às quartas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona volta suas atenções ao Bayern de Munique. O confronto da sexta-feira colocará frente a frente dois clubes de muita tradição na competição, com cinco títulos cada.

Os bávaros são considerados favoritos pela temporada incrível que fizeram, mas os catalães tiveram uma boa notícia sobre Lionel Messi durante a preparação - confira o vídeo com o golaço do argentino no confronto contra os italianos pelas oitavas.