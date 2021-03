Negueba vive sua primeira temporada no Incheon United, da Coreia do Sul, país ao qual chegou após passagens por Flamengo, São Paulo, Coritiba, Grêmio, Ponte Preta e Londrina.

Confira no vídeo acima o golaço do extremo brasileiro de 28 anos, que deu um chapéu no adversário antes de mandar a bola para o fundo da rede do Suwon FC pela K-League de 2021.