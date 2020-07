VÍDEO: golaço de Pedro pelo Chelsea sobre o Watford

Pedro Rodríguez hoje tem 32 anos e vive sua quinta temporada no Chelsea, após crescer no Barcelona e disputar quase dez temporadas no time principal. São seus únicos clubes na carreira, mas também atuou 65 vezes com a Seleção da Espanha.

O atleta deve chegar à Serie A quando a temporada 2019-20 acabar. Na Itália, dão por certo que a Roma será sua próxima equipe e 'Sky Sports' revelou os detalhes de seu suposto contrato com a equipe italiana.

No time da Inglaterra, o atacante espanhol soma 203 partidas e 44 gols. Uma dessas bolas que entraram foi na partida contra o Watford em 2017, como lembra o vídeo.