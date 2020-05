VÍDEO: Golaço de Pelé contra a Portuguesa em 1973

Recentemente, Pelé justificou sua escolha de permanecer no Santos diante de uma oferta do Real Madrid: "O desejo de ficar em casa foi maIor. Teria sido incrível jogar no Real Madrid, mas não me arrependo de ficar e jogar minha carreira no Santos".

De fato, na época, o futebol brasileiro ainda não exportava todos seus craques e tinha os maiores talentos do mundo. Pelé ficou e possibilitou lances incríveis.

Um exemplo é o golaço marcado nessa partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 1973, que terminou com vitória do Peixe contra a Portuguesa por 3 a 2 no Pacaembu.