Relembre um dos golaços de Philippe Coutinho com a camisa do Espanyol. O meio-campista brasileiro atuou pelo clube durante a temporada de 2011/12 emprestado da Inter de Milão. Em seu último jogo, em 13 de maio de 2012, ele marcou com um toque de categoria contra o Sevilla em partida válida pelo Campeonato Espanhol.