VÍDEO: o belo e único gol de Raymond Fafiani pelo Fortuna Sittard

Raymond Fafiani é um ex-jogador holandês que atuava como meio-campista e se aposentou na temporada passada pelo JOS Watergraafsmeer.

Três anos antes, ele marcou esse golaço quando ainda vestia a camisa do Fortuna Sittard em uma partida contra o Sparta Rotterdam. Seu único gol naquela temporada.

O clube holandês fundado em 1968 a partir da fusão do Fortuna 54 e do Sittard vive uma temporada difícil na elite do futebol holandês.

Com 26 pontos em 26 rodadas, a equipe está na posição de número 16, a dois lugares da lanterna. No entanto, caso consiga uma vitória na próxima rodada - ainda com data incerta - poderá saltar três posições e respirar de modo mais aliviado.

Com a parada exigida pelo coronavírus, o time terá tempo para se planejar e retornar com força ao campeonato nacional.