O uruguaio Richard Rodríguez marcou um golaço com este chute impressionante de longe na vitória por 5-1 do Real Estelí contra o Chinandega no Clausura 2020 da Primeira Divisão da Nicarágua.

Com o pé esquerdo, e depois de controlar a bola, Richard Rodríguez soltou uma bomba que surpreendeu Cañate ao marcar o primeiro dos cinco gols do Real Estelí.