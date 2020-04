VÍDEO: golaço de Romário contra a Real Sociedad

Romário, para muitos, foi o maior jogador da história dentro da área. Campeão Mundial em 1994, o 'baixinho' brilhou em gramados brasileiros e europeus.

Pelo Barcelona, ele deixou sua marca com demonstrações dessa capacidade de definir as jogadas. De bico, de pênalti, driblando o goleiro... Ele tinha uma infinidade de recursos aliada à precisão e à calma diante do gol.

Um exemplo dessa técnica do matador brasileiro foi dado na Espanha, em partida contra o Real Sociedad. Relembre um dos gols mais lembrados com a camisa do gigante catalão.