A FIFA anunciou nessa quarta-feira os finalistas ao Prêmio 'The Best' 2020 nas mais diversas categorias do futebol masculino e do futebol feminino.

Além disso, anunciou também os finalistas do Prêmio Puskás 2020. Um deles é o golaço de Sophie Ingle pelo Chelsea em um grande clássico contra o Arsenal.