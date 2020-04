VÍDEO: o golaço de Vidal pela Juve contra o Napoli

Naquela época, Vidal ainda não havia conquistado as duas edições da Copa América pelo Chile. Com 23 anos, o volante da Juventus só havia jogado vestindo a camisa do Colo Colo e do Bayern Leverkussen. Estava na primeira temporada das quatro que viveria com a Juventus.

O bom futebol que o levaria a brilhantes passagens por Bayern de Munique e Barcelona já despontava em Turim. Um volante que não serve só para defender, pois sabe bem como balançar as redes adversárias.

Na temporada seguinte, evoluiria nesse aspecto e chegaria a 15 gols. Dois anos depois, faria sua melhor temporada diante dos goleiros adversários, com 18 marcados.