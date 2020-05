Zinedine Zidane, o francês que atualmente comanda o Real Madrid, chegou no clube merengue como jogador em 2001, procedente da Juventus.

Com a camisa branca, o francês marcou um dos gols mais bonitos da história do futebol e, sem dúvidas, um gol que ficou gravada na memória de todos os fãs do futebol. Confira essa obra-prima no vídeo abaixo: